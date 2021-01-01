الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات بكورونا و2,441 إصابة جديدة

القدس المحتلة / سما /

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، تسجيل 2,441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفعت حصيلة الوفياة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 6,486، إثر تسجيل 10 حالات جديدة.

وتأتي هذه المعطيات بعد إجراء نحو 70 ألف فحص جديد لتشخيص الإصابات بكورونا، منذ منتصف ليل الأحد - الإثنين، إذ بلغت نسبة الفحوصات الموجبة 3.62%، في ارتفاع حاد أدت إلى تسجيل حصيلة يومية قياسية منذ بدء انتشار الموجة الرابعة للفيروس.

وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية إلى 387 حالة؛ 217 منهم بحالة خطيرة، من بينهم 43 يخضعون للتنفس الاصطناعي؛ فيما تم وصف 48 حالة بـ"الحرجة".

وعلى صلة، أشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون فيروس كورونا (كابينيت كورونا) تجتمع يوم غد، الثلاثاء، للنظر بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، في ظل تصاعد حدة الحالة الوبائية.

وبحسب المصدر، فإن القيود المتوقعة:

تشديد تعليمات "الشارة الخضراء" وفرضها في جميع الأماكن، العامة والخاصة، وليس فقط في التجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 100 شخص.

فرض ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المفتوحة التي تشهد تواجد أكثر من 20 شخصًا.

إلغاء استثناء الأطفال من تعليمات "الشارة الخضراء" بحيث يُلزمون بإجراء فحوصات لتأكيد عدم إصابتهم بالفيروس.

تغيير السياسة المتعلقة بقائمة الدول التي يحظر السفر إليها.

وفي ما يتعلق بالقيود التي ستفرض على المسافرين، سيتم النظر باعتماد لائحة للدول التي يسمح بالسفر إليها، بدلا من وضع قائمة بالدول المحظورة. وبناء على ذلك فإن العائدين من الدول غير المدرجة باللائحة سيلزمون بالخضوع للحجر الصحي.