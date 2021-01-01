4 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي على جبل صبيح

رام الله / سما /

أصيب أربعة مواطنين بكسور ورضوض اثنين منهم نتجية اعتداء قوات الإحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب المبرح خلال مواجهات مع المواطنين اندلعت على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس .

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني لمعا" أنه تم اصابة اثنين من المواطنين نتجية سقوطهم بكسور خلال مواجهات مع الاحتلال تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج. فيما أصيب مواطنان برضوض نتجية الاعتداء عليهم بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال على جبل صبيح حيث تم تسليمهم إلى الهلال الأحمر على حاجز زعترا جنوب نابلس حيث تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج" .

وقالت مصادر محلية لمعا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت المواطنين خلال فعاليات الإرباك الليلي على جبل صبيح واطلقت قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي تجاه المواطنين.