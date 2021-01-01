حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد

الكويت/سما/

أكدت صحف، ومواقع اعلامية كويتيه موثوقة، أن الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، بخير وصحة جيدة، وأن كل مايتداولة على " السوشال ميديا" عن الفنانة عار عن الصحة، وذلك بعد انتشار شائعة وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"، وكذبت وسائل إعلام كويتية هذا الخبر الذي تداولته منصات التواصل بشكل واسع خلال الساعات الماضية، وطالبت كل نشطاء مواقع التواصل بتحري والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها.

آخر إطلالة عامة للفنانة الكويتية القديرة، عندما نعت صديقتها وزميلتها الفنانة الكويتية انتصار الشراح، التي توفيت منذ بضعة أيام بعد صراع مع المرض في العاصمة البريطانية.

ونشرت حياة صورة انصار الشراح على صفحتها في " انستغرام" وكتبت: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا بوفاة الفنانة القديرة، أختنا أم سالم، انتصار الشراح، ربي يرحمها ويغفر لها».