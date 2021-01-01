العد التنازلي .. نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 في فلسطين من موقع وزارة التربية والتعليم في الضفة وقطاع غزة

القدس المحتلة / سما

أطلقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية موقعا موحدًا لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 في فلسطين دون الحاجة إلى العناء والاتصالات الطويلة.

وتتضمن المنصة التي أعلنت عنها الوزارة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، العد التنازلي لنتائج التوجيهي الثانوية العامة 2021، إذ لم يتبق سوى وقت محدود للكشف عنها.

وستكون الذروة على هذه المنصة عند العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، إذ سبق أن أعلنت الوزارة عن عزمها تفعيل البحث عليها من خلال رقم الجلوس إضافة إلى الهوية حال رغب في معرفة الدرجات.

موقع نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2021 وزارة التربية والتعليم: اضغط هنا

ويكون كشف الدرجات واضحا للجميع حال تم وضع رقم بطاقة الهوية الشخصية للطالب، لكن إذا وجد أن العلامة غير مناسبة مقارنة بما قدمه في الامتحانات النهائية يمكنه المراجعة بشكل سلسل.

ويترقب الأهالي أمام شاشة العد التنازلي، إذ هناك في الصفحة تجد خانة مكتوب فيها ادخل رقم الجلوس المكون من 6 إلى 8 خانات ثم البحث ومع الوقت المناسب ستظهر النتيجة ناجح أو راسب أو مكمل.

موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 بالاسم ورقم الجلوس: اضغط هنا

وحال ظهرت ناجح يمكن للطالب حينها متابعة النصائح المهمة على صفحات وزارة التربية من أجل التعرف على التخصصات الجامعية التي تناسب طلبة العلمي والأدبي والشرعي وكل الفروع.

أما بالنسبة للإكمال فسيتم الإعلان عن موعد امتحان التوجيهي لهم في وقت لاحق على أن يكون قبل بدء العام الدراسي الجامعي كي يتسنى لهم الالتحاق بالكلية المناسبة مع جميع الناجحين سابقا.