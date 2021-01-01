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رابط فحص نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2021 في قطاع غزة والضفة الغربية

الإثنين 02 أغسطس 2021 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط فحص نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2021 في قطاع غزة والضفة الغربية



غزة /سما/

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتائج الثانوية العامة "توجيهي" لعام 2021  يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة صباحا، عقب مؤتمر صحفي قصير تعقده الوزارة.

للاطلاع على نتائج الثانوية العامة توجيهي 2021: اضغط هنا   ملاحظة سيتم تفعيل الرابط لحظة انعقاد مؤتمر الوزارة

قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن النتائج ستعلن صباح الغد الثلاثاء، حيث سيتمكن الطالب من معرفة نتيجته وعلاماته في كافة المباحث من خلال إدراج رقم جلوسه بالموقع المذكور، كما يمكنه الحصول على شهادته من مدرسته في اليوم التالي من النتائج.

ولفت عواد إلى أن الطالب سيتمكن من معرفة نتيجة خلال مدة أقصاها ثلاث ثواني من وقت إدخال رقم الجلوس، منوهاً إلى أن الموقع يتمتع بمواصفات عالية ومضمونة.

وتابع: "سيتمكن الطلبة أيضا من معرفة نتائجهم من خلال رابط خصصته الوزارة عبر الفيسبوك حيث يرسل الطالب رقم جلوسه وتصله النتيجة من خلال رسالة إلى الصندوق الوارد، كما أن الوزارة وقعت اتفاقية مع شركتي جوال و أوريدو على إرسال رسائل نصية للناجحين المشتركين بالخدمة لديهم فور إعلان النتائج".

يشار إلى أن 84 ألف طالب وطالبة سجلوا لتقديم امتحانات الثانوية العامة، فيما سيتضح يوم غد العدد الدقيق للذين تقدموا وتغيبوا عن الامتحانات.

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