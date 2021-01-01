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اللواء ابو دخان يتفقد قيادة منطقة الخليل

الإثنين 02 أغسطس 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء ابو دخان يتفقد قيادة منطقة الخليل



الخليل / سما /

قام اللواء نضال أبو دخان قائد قوات الأمن الوطني بزيارة تفقدية الى قيادة منطقة الخليل، حيث كان في إستقباله قائد منطقة الخليل العميد أركان حرب سعيد النجار، ومدراء الأفرع في قيادة المنطقة وعدد من ضباط قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الخليل.

واطلع قائد منطقة الخليل اللواء على الوضع في محافظة الخليل، وإستمع بإيجاز عن العمل والنشاط الأمني المستدام الذي تقوم به قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الوقت الحالي.

من جانبه أشاد اللواء بجهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام العام وفرض سيادة القانون.

#اللواء نضال أبو دخان #قوات الأمن الوطني

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