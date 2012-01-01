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منتج مصري يكشف عن أجر عادل إمام مقابل دوره في "فرقة ناجي عطا الله" (فيديو)

الإثنين 02 أغسطس 2021 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتج مصري يكشف عن أجر عادل إمام مقابل دوره في "فرقة ناجي عطا الله" (فيديو)



القاهرة/سما/

كشف المنتح المصري، صفوت غطاس، عن أجر الممثل المصري الشهير، عادل إمام، مقابل دوره في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، الذي عرض في شهر رمضان عام 2012.


وفي لقائه ببرنامج "صباح الورد"، أوضح صفوت غطاس أنعه "ضد المقولات بأن الممثل قد أخذ أجرا أكثر مما يستحق مقابل دوره"، لافتا إلى أن "النجم بيجيب الفلوس الل بتدفيعله إياها".

وأعلن أن أجر الفنان عادل إمام كان 30 مليون جنيه، وأوضح قائلا: "أنا يوم ما روحت مضيت مسلسل فرقة ناجي عطالله مع عادل إمام، الناس كلها استغربت، وكان أعلى أجر بياخدوا أيامها نور الشريف ويحيى الفخراني كان 8 مليون جنيه، أنا مضيت مع عادل إمام بـ30 مليون جنيه، فالناس كلها استغربت".


وأكمل: "أنا عارف بعمل إيه، أنا بعد ما مضيت معاه بـ4 أيام، سافرت وجبت تكلفة المسلسل قبل ما أصور، فالنجم بيجبلك فلوسه وزيادة في العمل الفني"، لافتا إلى أنه "يدفع أي أجر يطلبه النجم طالما سيحصل عليه مجددا ويستعيد أمواله بعد بيع المسلسل".

تجدر الإشارة إلى أنه تم عرض مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" في شهر رمضان 2012، وهو من بطولة عادل إمام، وأنوشكا، ومحمد إمام، وأحمد السعدني، ونضال الشافعي، ومحمود البزاوي، وتأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

#مصر #أجر عادل امام #فرقة ناجي عطا الله

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