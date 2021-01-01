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محامي "محمد رمضان" يهاجم عمرو أديب (فيديو)

الإثنين 02 أغسطس 2021 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
محامي "محمد رمضان" يهاجم عمرو أديب (فيديو)



وكالات / سما /

كشف الفنان أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، أنه تم تغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيها أتعاب محاماة، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، في اتهامه بسب وقذف موكله، هو حكم أول درجة وسيتم الاستئناف عليه.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة مع د.معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "الخلاف بدأ بعد ما الفنان محمد رمضان نشر فيديو وهو يُلقي فيه دولارات بحمام السباحة، وهذا الفيديو كان جزء من أغنية له، ولم يكن مقصودا به أي شيء آخر".

وتابع: "النقد يجب أن يكون نقدا مباحا، وإذا وصل إلى حد الطعن والتجريح فقد حقت كلمة القانون على الناقد الذي تعدى حدود القول المباح، الأستاذ عمرو أديب خرج عن الموضوع العام في برنامجه وحوله لموضوع شخصي بينه وبين محمد رمضان، خرج من منطلق العظة إلى التجريح والإهانة، وقال له نصا (لو محدش رباك أنا هربيك)، وهو كلام لا يليق ولا يصح ولا يُقبل من إعلامي أو غيره ضد رمضان أو غيره".

وعن أعماله موكله؛ قال: "إذا كانت أعمال رمضان لا تعجب البعض، فهي تعجب آخرين، محمد رمضان له جمهوره ومعجبينه ممن لا يتصيدوا له الأخطاء، وأي عمل فني بيعجب البعض ولا يعجب البعض الآخر، ومش معنى إن معجبنيش حاجة عملها رمضان أطلع على الهواء وأقوله (أنا هربيك)".
 

#محمد رمضان #عمرو أديب

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