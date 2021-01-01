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الاونروا توقع اتفاقية تفاهم لتأسيس إطار عمل تعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية

الإثنين 02 أغسطس 2021 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا توقع اتفاقية تفاهم لتأسيس إطار عمل تعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية



القدس المحتلة / سما /

وقعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم اتفاقية تفاهم لتأسيس إطار عمل تعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من نائب المدير العام للصندوق الكويتي السيد مروان الغانم والسيدة تمارا الرفاعي مدير دائرة العلاقات الخارجية بالإنابة ومدير الاتصالات الاستراتيجية في الأونروا، وذلك خلال حفل توقيع افتراضي حضره عدد من ممثلي الصندوق والأونروا.

وستضع الاتفاقية الجديدة إطار عمل لبرنامج تعاون بين الوكالة الأممية الرائدة والمسؤولة عن لاجئي فلسطين وبين الصندوق الكويتي. وفي أعقاب التوقيع على الاتفاقية، أعربت السيدة الرفاعي عن سعادتها قائلة: "إن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لشراكة من شأنها أن تساعد في تمكين لاجئي فلسطين وتقليل اعتمادهم على المساعدات الإنسانية. إننا نتطلع بشدة إلى العمل مع الصندوق الكويتي والتعلم من خبرته لتحسين حياة لاجئي فلسطين في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية".

بدوره، قال السيد الغانم: "إن الشراكة مع الأونروا هي جزء أساسي من هدفنا لتعزيز تأثير عملنا في حياة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، ويسعدنا بالفعل أن نتعاون مع الأونروا في إحداث فرق في حياة لاجئي فلسطين". وتابع الغانم بالقول: "ستؤسس هذه الاتفاقية إطار عمل للصندوق الكويتي لتقديم الدعم لعمل الأونروا في تعزيز سبل الوصول في قطاعات التعليم والصحة والاجتماعية لـما مجموعه 5,7 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين في المنطقة. لطالما كانت دولة الكويت داعما موثوقا وثابتا للقضية الفلسطينية وخاصة للأونروا ومهمتها منذ عام 1950، حيث قدمت أكثر من 240 مليون دولار على شكل دعم مالي كانت الحاجة إليه ماسة للغاية".

ويعد الصندوق الكويتي مؤسسة رائدة في الشرق الأوسط تضطلع بدور فاعل في جهود التنمية الدولية منذ العام 1961.

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