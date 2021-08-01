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(فيديو) الهلال يصعق شباب رفح .. وتعادل الطواحين والحوانين

الإثنين 02 أغسطس 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
(فيديو) الهلال يصعق شباب رفح .. وتعادل الطواحين والحوانين



غزة / سما /

حقق الهلال فوزا ثمينا على نظيره شباب رفح (3-2), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية الهلال بلال شعت, ومحمد خليفة, ومحمد الملفوح, بينما أحرز هدفي "الزعيم" سعيد السباخي, وعماد فحجان.

ورفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر, وبقي رصيد الخاسر 35 نقطة في المركز الأول.

اتحاد خانيونس – بيت حانون الرياضي (2-2)

وتعادل اتحاد خانيونس مع منافسه بيت حانون الرياضي (2-2).

وسجل هدفي "الطواحين" خالد النبريص من ركلة جزاء, وعيد العكاوي, في حين أحرز هدفي "الحوانين" غسان أبو عودة, وعبد الرحمن وشاح.

ورفع "الطواحين" رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني, وبات رصيد "الحوانين" 21 نقطة في المركز الثامن.

باقي المباريات

وفي الدرجة الأولى, انتصر غزة الرياضي على بيت حانون الأهلي (2-0), وخدمات خانيونس على خدمات البريج (3-2).

أما في الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", فقد تفوق بيت لاهيا على الوفاق (5-2), بينما شهدت الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", فوز اليرموك على السلام (2-1).

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#الهلال #شباب رفح #اتحاد خانيونس #بيت حانون الرياضي

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