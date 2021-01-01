الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

رام الله / سما /

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوة للاحتلال بلدة نعلين قضاء رام الله واعتقلت الشاب جاد عصام نافع.

فيما اعتقلت الشاب أحمد شريف زيدات من بلدة بني نعيم شرق الخليل.

واصيبت مستوطنة جرّاء إلقاء الحجارة صوب حافلات ومركبات إسرائيلية قرب بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وتواصلت في بلدة بيتا جنوبي نابلس فعاليات الإرباك الليلي قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح، واعتقل جنود الاحتلال عدد من الشبان هناك وهم سعيد داود، وجهاد السفير، وكرم محمد داود.

فيما جرى اقتحام منزل الأسير المحرر حازم إدريس حمايل وسلمته قوات الاحتلال تبليغ لمراجعة مخابراتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد شتيوي والأسير المحرر مالك ياسر فشافشة من بلدة جبع بجنين، فيما اعتقلت حازم وليد صباح وأحمد فتحي طعمة من بلدة قفين بطولكرم بعد اقتحام منزلهم فجر اليوم.

وتمكن شبان ونشطاء من قرية بيت دجن شرق نابلس من الوصول للبؤرة الاستيطانية شمال شرق القرية وأشعلوا النيران بالقرب منها.

واقتحمت دوريات الاحتلال الحارة الشرقية لبلدة سالم شرق نابلس وداهمت منزل المواطن كمال ناجي جبور وحققت مع نجله الأسير المحرر عبيدة جبور تحقيق ميداني دون اعتقال.

وداهمت قوة من جيش الاحتلال قرية روجيب واستجوبت الأسير المحرر الشيخ عدنان عزيز أبو عيشة في منزله ثم انسحبت دون أي اعتقال.

واقتحمت قوات الاحـتلال مدينة قلقيلية وتمركزت في منطقة خلة نوفل وحي كفر سابا وحي القرعان.

واعتقلت الشاب عاطف محمد عويصي من حي كفر سابا بمحافظة قلقيلية، بعد اقتحام منزله.