صحيفة عبرية: مشروع جديد يربط إسرائيل بالسعودية

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أنه من المرتقب أن توقع إسرائيل وممثلين عن شركة "غوغل" على إطلاق مشروع "كابلات" سيمر من إسرائيل ويتجه إلى السعودية، ومن ثم لسلطنة عمان والهند.

وأوضحت "يسرائيل هيوم" أن "وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، وممثلي شركة غوغل، من المرتقب أن يوقعوا الثلاثاء المقبل، على إطلاق مشروع "رامان-الكابل الأزرق"، وهو عبارة عن ألياف ضوئية تحت الماء انطلق من إيطاليا، وسيمر من إسرائيل، باتجاه السعودية، ومن ثم إلى سلطنة عمان والهند".

وأشار مسؤولون مطلعون لـ"يسرائيل هيوم" إلى أن "اختيار إسرائيل كدولة عن طريقها يمر الكابل يزيد من أهميتها كصلة وصل بين آسيا وأوروبا، مثلما كانت في العهد القديم".

ونقلت الصحيفة عن "غوغل" قولها: "تطوير سعة الشبكة ومسارات إضافية هو ضروري لمستخدمي غوغل وزبائنه في أنحاء العالم، المرتبطين بالروابط القوية لإدارة حياتهم على الانترنت".

وبحسب قناة "I24NEWS"، فإن "الكابل الازرق" سيتألف من 16 زوجا من الألياف الضوئية، وستكون لديه قدرة هائلة على نقل البيانات، وسيحسن بشكل كبير من الاتصال الديغتالي لإسرائيل مع العالم.، لافتة إلى أنه "على غرار خط النفط بين أشكلون وإيلات، الكابل سيمر عن طريق البر على الأراضي الإسرائيلية من البحر المتوسط إلى خليج إيلات، ومن هناك سيتجه إلى المملكة العربية السعودية، ومن ثم إلى سلطنة عمان وبعدها الى الهند".

وأضافت القناة أنه "من المتوقع أن يستمر مد الكابل ثلاث سنوات، وأنه أجري كجزء من مشروع عالمي لشركة "غوغل"، مع شركة "سباركل"، لترقية الخدمات التي توفرها لكافة البشرية وتوصيل قارة أوروبا مع قارة آسيا"، موضحة أنه "أطلق الاسم "رامان" على هذا المشروع، نسبة للسير شاندراسكاهارا وانكطه رامان، وهو فيزيائي هندي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1930، وكان الآسيوي الأول الذي حصل على اللقب بمجال العلوم".