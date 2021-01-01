رسميًا .. حماس تعلن انتهاء انتخاباتها الداخلية بإعادة انتخاب هنية والعاروري

غزة / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في حركة حماس، فجر اليوم الاثنين، عن الانتهاء من الإشراف على مراحل العملية الانتخابية داخل الحركة كافة، وفي جميع الأقاليم.

وبينت اللجنة في بيان لها، أن الانتخابات انتهت اليوم بانتخاب وتشكيل المكتب السياسي للحركة، برئاسة إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري.

وثمنت لجنة الانتخابات لحماس، الروح العالية التي تحلى بها عناصر الحركة الذين شاركوا في هذه العملية الانتخابية في الأقاليم كافة، والتي شارك فيها عشرات الآلاف في جو من الأخوة والالتزام والتنافس الشريف وفق النظم واللوائح المقرة في الحركة. كما جاء في نص بيانها.

وقالت “نغتنم هذه الفرصة لنعلن بكل الاعتزاز والفخر لأبناء حركتنا وشعبنا وأمتنا هذا الإنجاز الشوري الديمقراطي الكبير، الذي تم في ظلال انتصار شعبنا ومقاومته في معركة سيف القدس، وندعو الله عز وجل للإخوة الذين حملوا هذه الأمانة بالتوفيق والسداد لخدمة شعبهم وقضيتهم”. بحسب نص البيان.

وكانت مصادر في الحركة تحدثت أمس الأحد لـ “القدس”، أن الهيئة التنفيذية لمجلس الشورى أعادت انتخاب هنية مساء السبت، والعاروري ظهر الأحد نائبًا له، في دورة ستمتد حتى 2025.

وبعد منتصف هذه الليلة، تم الانتهاء من تشكيل المكتب السياسي العام بالكامل والذي يمثل مختلف الأقاليم.

وبذلك تكون أنهت حماس انتخاباتها الداخلية بشكل كامل بعد أن تأخرت لأكثر من شهرين عن موعدها المحدد كما كان يجري في السنوات الماضية.

وتم مؤخرًا انتخاب خالد مشعل رئيس الحركة السابق، مسؤولًا عن إقليم الخارج، وموسى أبو مرزوق نائبًا له، في حين تم انتخاب صالح العاروري رئيسًا لإقليم الحركة بالضفة، وزاهر جبارين نائًا له، بينما تم انتخاب يحيى السنوار قائدًا للحركة بغزة قبل أشهر، وخليل الحية نائبًا له.

وينص القانون الداخلي للحركة على أن أي رئيس لها، يسمح بانتخابه فترتين متتاليتين، على أنه لا يحق انتخابه في فترة ثالثة إلا في حالة مرور فترة انتقالية لشخصية أخرى.