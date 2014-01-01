القسام توجه رسالة لاسرائيل: لن يتم الحصول على معلومات عن جنودكم دون دفع الثمن

غزة / سما /

أكدت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يحصل على أي معلومات حول حياة ومصير جنوده بغزة، دون دفع الثمن.

ونشرت الكتائب عبر موقعها الإلكتروني، تقريرًا عنونته بـ “هدار”.. الضابط الذي ابتلعته أنفاق (الرعب”) في إشارة للضابط هدار غولدن الذي توافق اليوم، ذكرى أسره على حدود رفح جنوب قطاع غزة، خلال عدوان عام 2014.

وتتزامن اليوم الأحد، ذكرى المجزرة المروعة في رفح والتي ارتكبها الاحتلال بقصف جوي ومدفعي وبحري، حيث سميت بـ “الجمعة السوداء”، ما أدى لاستشهاد 140 مواطنًا منهم 75 طفلًا.

وهاجم الاحتلال مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع بقصف شديد طاول كافة المناطق في رفح عقب فقدانه للضابط غولدن.

وقال القسام في تقريره: “مع مرور 6 أعوام على معركة العصف المأكول، وما أخفته في طياتها وصندوقها الأسود من معلومات، يبقى العدو في حيرة من أمره، محاولاً بكل ما يملك من أجهزة تقنية واستخباراتية، الوصول إلى معلومة واحدة، عن حياة ومصير جنوده في غزة، ولكن أنّى له ذلك إلا بدفع الثمن”.

وكان شقيق الضابط الإسرائيلي غولدن، قال اليوم، في مؤتمر صحفي للقناة العبرية السابعة، “إن إسرائيل مردوعة أمام حماس التي يتم السماح لها بنقل البضائع والأموال”، متهمًا الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتجاهل قضيتهم.