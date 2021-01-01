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إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة في إخماد الحرائق والأخيرة ترد

الأحد 01 أغسطس 2021 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة في إخماد الحرائق والأخيرة ترد



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الأحد، أن تركيا رفضت عرضًا قدمته إسرائيل بشكل غير رسمي، للمساعدة في السيطرة على الحرائق التي تجتاج عدة مناطق في البلاد.
 
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل فحصت فيما إذا كانت تركيا بحاجة إلى المساعدة في إخماد الحرائق الهائلة التي اندلعت في عدة بلدات ومدن سياحية.
 
ووفقًا لمصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن محادثات جرت مع مسؤولين أتراك بهذا الشأن، إلا أن أنقرة قالت: "إنها تسيطر على الحرائق ولا يحتاجون إلى مساعدة".
 
وقال المصدر: "إن إسرائيل ستكون قادرة على تقديم مساعدتها في إطفاء الحرائق، إذا كان ذلك مناسبًا".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لم تعرض المساعدة رسميًا على تركيا.

#تركيا #اسرائيل #حرائق

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