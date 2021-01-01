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الرد على الهجوم سيكون وشيك

واشنطن تعلق على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل عمان..

الأحد 01 أغسطس 2021 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعلق على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل عمان..



واشنطن /سما/

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "الولايات المتحدة واثقة من أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان"، متعهدا بـ"الرد المناسب".

وفي بيان له، قال بلينكن: "ننضم إلى شركائنا وحلفائنا في إدانة الهجوم على "ميرسر ستريت"، السفينة التجارية التي كانت تبحر بسلام عبر شمال بحر العرب في المياه الدولية".

وأضاف: "بعد مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقة من أن إيران نفذت هذا الهجوم، الذي أسفر عن مقتل شخصين بريئين، باستخدام طائرات بدون طيار متفجرة أحادية الاتجاه".

وتابع: "لا مبرر لهذا الهجوم والسلوك العدواني، والذي يهدد حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، والنقل البحري والتجارة الدولية، وحياة من كانوا على متن السفن المستهدفة".

وقال: "نحن نعمل مع شركائنا للنظر في خطواتنا التالية، ونتشاور مع الحكومات داخل المنطقة وخارجها بشأن الرد المناسب، الذي سيكون وشيكا".

وفي 30 يوليو الماضي أعلنت شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أن ناقلة النفط "إم/تي ميرسر ستريت" التي تشغلها، تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عمان.

#الخارجية الامريكية #ايران #اسرائيل #شواطئ سلطنة عمان #سفينة اسرائيلية

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