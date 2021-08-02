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"الإسلامية" تعلن تفاصيل تسديد الرسوم من مستحقات موظفي غزة

الأحد 01 أغسطس 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإسلامية" تعلن تفاصيل تسديد الرسوم من مستحقات موظفي غزة



غزة / سما /

أعلنت الجامعة الإسلامية بغزة مساء الأحد لطلبتها عن تفاصيل خدمة تسديد الرسوم للفصل الصيفي 2020-2021 من مستحقات موظفي غزة.

وأشارت الجامعة، في إعلان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى أنّ الاستفادة من هذه الخدمة تتمّ من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بغزة.

وأوضحت أنّ طالب الجامعة الإسلامية بغزة الذي يستفيد من الخدمة هو وأقارب الدرجة الأولى (الموظف نفسه، أب، أم، ابن، ابنة، زوج، زوجة) بنسبة (25%) بكالوريوس ودراسات العليا، وطلبة الدكتوراه المشترك بنسبة (12.5%) من رسوم الفصل، للطلبة الملتحقين برقم جامعي (2018،2019،2020).

وبيّنت أنّ باب التسجيل الإلكتروني سيتمّ فتحه اعتبارًا من يوم الاثنين 02/08/2021 وحتى الأحد 22/08/2021 وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية http://www.mof.gov.ps، ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

#الجامعة الإسلامية #غزة #الرسوم الجامعية #مستحقات موظفي غزة

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