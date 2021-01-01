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الإعلام العبري يكشف طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران في المرحلة الحالية

الأحد 01 أغسطس 2021 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري يكشف طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران في المرحلة الحالية



القدس المحتلة/سما/

كشف موقع واللا العبري النقاب عن طبيعة الرد الإسرائيلي على الهجوم المنسوب لإيران، الذي استهدف سفينة مملوكة لإسرائيل.
 
وأوضح الموقع العبري، أن إسرائيل تركز في هذه المرحلة على نشاط دبلوماسي، يهدف لإصدار الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بيانات تحمل من خلالها إيران المسؤولية عن مهاجمة السفينة.
 
وأشار الموقع أن إسرائيل تسعى من وراء ذلك، إجراء تحقيق دولي، وعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الهجوم على سفينتها في بحر عمان.

من جهة أخرى قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مناقشات في المؤسسة الأمنية، إذا ماكان سيتم الرد عسكرياً على الهجوم الإيراني في خليج عمان، ومن بين الخيارات للرد تنفيذ هجوم على هدف إيراني في البحر أو هجوم سيبراني، وتنفيذ هجوم ضد أهداف إيرانية داخل سوريا، لم يتم اتخاذ قرار حتى اللحظة
 
يشار إلى أن هجوماً بحرياً استهدف  سفينة بملكية يابانية وتديرها شركة بملكية جزئية لرجل الأعمال الإسرائيلي أيال عوفر، أدى ذلك لقُتل اثنان من طاقم السفينة يحملان الجنسية الرومانية والبريطانية.

#ايران

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