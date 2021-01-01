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الحايك: نحن مع أي تسهيلات لغزة ونطالب برفع الحصار

الأحد 01 أغسطس 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك: نحن مع أي تسهيلات لغزة ونطالب برفع الحصار



غزة / سما /

رحبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة بأي تسهيلات من شأنها التخفيف عن سكان غزة والقطاع الخاص.

 

وقال السيد علي الحايك رئيس الجمعية في بيان صحفي ” في ظل ما أعلن من تسهيلات نطالب برفع كامل الحصار عن غزة وفتح المعابر وإدخال البضائع المحتجزة بالموانئ والمخازن الإسرائيلية والمواد الخام والمعدات والسماح بحرية الحركة لرجال الأعمال والتجار".

 

وأكد الحايك أن رفع الحصار وإنعاش الاقتصاد وفتح المعابر وإدخال جميع البضائع والمواد الخام وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وما يسمى بنظام GRM سيدفع لاستقرار الوضع العام في غزة.

 

وشدد الحايك أن الأوضاع في غزة لا تحتمل تشديد سياسات الاغلاق والحصار لاسيما في ظل التفاقم الكبير في الازمات الإنسانية والاقتصادية وعلى رأسها مشكلتي البطالة والفقر.

#الحصار #على الحايك #قطاع غزة #غزة #جمعية رجال الأعمال

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