  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بلينكن ولابيد يتفقان على العمل مع شركاء دوليين للتحقيق في الهجوم على السفينة الإسرائيلية

الأحد 01 أغسطس 2021 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن ولابيد يتفقان على العمل مع شركاء دوليين للتحقيق في الهجوم على السفينة الإسرائيلية



واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، إن الوزير بلينكن ونظيره الإسرائيلي بحثا الهجوم الذي وقع ببحر عمان على السفينة الإسرائيلية "ميرسر ستريت" والنظر في الخطوات التالية. 

وجاء في بيان الخارجية أن الوزيرين اتفقا خلال محادثة هاتفية على العمل مع بريطانيا ورومانيا وشركاء دوليين آخرين للتحقيق بشأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية. 


ويوم الخميس، تعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".

فيما أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، مشاورات أمنية مع رئيس الأركان أفيف كوخافي في أعقاب الهجوم على السفينة الذي قالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه تم عبر طائرة مفخخة بدون طيار.

والسفينة التي تعرضت للهجوم بمليكة يابانية وكانت تحمل علم ليبيريا وتشغلها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، الذي يحتل المرتبة 197 على قائمة أثرياء العالم.


وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الحديث عن هجمات تتعرض لها سفن إسرائيلية في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي، واتهمت إيران بالوقوف خلفها.

وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت قناة "الميادين" اللبنانية عن مصادر موثوقة خاصة بها، أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح ليس معروفا، في شمال المحيط الهندي، دون إعلان جهة معينة مسؤوليتها عن الحادث، حتى الآن.

ووقتها رجحت مصادر في تل أبيب أن تكون إيران هي المسؤولة عن استهداف سفينة الشحن التي يملكها أيضا رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير شمالي المحيط الهندي والتي كانت متهجة إلى دبي.

#بلينكين #لابيد #السفينة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود سيناء لهذا السبب…

إصابة د. صبري صيدم عضو مركزية فتح بحادث سير في الخليل (صور وفيديو)

التعليم توضح تفاصيل العام الدراسي المقبل ومدى توفر الكتب الدراسية

معاريف: إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم.. وصواريخ حزب الله ستجبر تل ابيب اتخاذ قرارات هامة

الجزيرة تعود للبث من مصر وتعين الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة من القاهرة

رئيس الأركان المصري يدعو رجال المنطقة الجنوبية لـ"اليقظة والاستعداد القتالي (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري يكشف طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران في المرحلة الحالية

بيغاسوس

من دبلوماسية "عوزي" إلى بيغاسوس.. فضيحة برنامج التجسس تكشف صفقات لدول "ظلامية"

تجار

السماح بدخول 50 تاجراً من غزة لـ"إسرائيل"

ححح

قناة عبرية: حماس تكثف جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة

اتصالات امريكية اسرائيلية بريطانية حول حادث الهجوم على السفينة في بحر عمان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية