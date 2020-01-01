ارتفاع حدة الإصابات بكرونا في إسرائيل والتوتر مع إيران تتصدر العناوين العبرية

القدس المحتلة/سما/

ارتفاع حدة الإصابات بكرونا في إسرائيل والتوتر مع إيران، تصدرت العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام العبرية صباح هذا اليوم.



القناة 13 العبرية:

- لأول مرة منذ عملية حارس الأسوار: هذا الأسبوع سيسمح بدخول 50 تاجرًا فلسطينيًا من قطاع غزة إلى "إسرائيل".



- ارتفع أسعار الوقود في البلاد 5 أغورات للتر الواحد ابتداء من منتصف الليلة الماضية، ليصبح سعر لتر البنزين 95 أوكتان بالخدمة الذاتية 6.36 شيكل



القناة 12 العبرية:

- مصادر في الائتلاف الحكومي: الخلافات بين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة على الإنجازات ليست صحيّة للحكومة ويجب التوصّل لحل هذه الخلافات لمصلحة الطرفين.



-وزارة الصحة الإسرائيلية| تسجيل 2435 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال ال24 ساعة الماضية.



قناة كان العبرية:

- يعود منسق كورونا السابق في المجتمع العربي، أيمن سيف، الى منصبه ابتداء من اليوم. ويأتي ذلك على خلفية تفاقم المنحنى الوبائي في هذا المجتمع. وارتفع عدد مرضى الكورونا بحالة خطيرة خلال يوم مضى بواحد وعشرين ليبلغ 201.



- الولايات المتحدة توافق على بيع "إسرائيل" مروحيات نقل من طراز CH-35k الخاصة بشركة لوكهيد مارتن - بعد موافقة الكونجرس على الخطوة، ستشتري "إسرائيل" 18 مروحية بتكلفة إجمالية قدرها 3.4 مليار دولار.



القناة 7 العبرية:

- مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل عُمان لم يكن موجها إلى إسرائيل فحسب، بل إنه يشكل خطرًا على الملاحة البحرية الدولية بأسرها.



- لأول مرة منذ الموجة الرابعة: ارتفاع عدد المرضى بحالة خطيرة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا إلى 200 مريض.



هآرتس:

- المواجهة بين إسرائيل وإيران تحتدم ، وهي تحدث بدرجات متفاوتة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



-في "إسرائيل" يلاحظون في الآونة الأخيرة جهود مكثفة من حماس لتنفيذ عمليات بالضفة الغربية، بتوجيه من قطاع غزة.



يديعوت:

- مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة CNN: السفينة الإسرائيلية أبلغت عن هجوم فاشل بطائرة مسيرة في وقت سابق لكنها سقطت في البحر.



-منتخب الجودو الإسرائيلي يحصل على الميدالية البرونزية بعد فوزه على المنتخب الروسي في أولمبياد طوكيو 2020.



معاريف:

-القراءة الإسرائيلية للهجوم الإيراني على السفينة المملوكة إسرائيليا يهدف للضغط على الولايات المتحدة، وكأنها إنذار لإدارة بايدن بأنه إذا لم يتم الوفاء بشروط إيران في الاتفاق النووي الجديد، فقد تندلع حرب في الخليج



- وزارة الخارجية: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستصل إسرائيل في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.



يسرائيل هيوم:

- مدير عام وزارة الصحة: نسبة الفحوصات الإيجابية تجازوت 3% ولا نرى تباطؤا في معدلات تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل.



- صلاحية 80000 لقاح بتكلفة حوالي 6 ملايين شيكل ستنتهي الليلة، ومن المتوقع أن يتم إلقاؤها في سلة المهملات.



مفزاك درومي:

- درة حزب الله على إطلاق آلاف الصواريخ في اليوم، ستحمل أهمية إضافية و سيكون لها تأثير على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إذا كان لدى حزب الله أيضًا صواريخ دقيقة.



-أمريكا توافق على بيع 18 طائرة مروحية لإسرائيل.