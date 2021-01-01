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لأول مرة منذ العدوان الأخير..

السماح بدخول 50 تاجراً من غزة لـ"إسرائيل"

الأحد 01 أغسطس 2021 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السماح بدخول 50 تاجراً من غزة لـ"إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع واللا العبري، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال ستسمح هذا الأسبوع، بدخول 50 تاجرًا فلسطينيًا من غزة إلى إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

و أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية عن تسهيلات إسرائيلية جديدة لسكان قطاع غزة تخص السفر عبر معبر بيت حانون/ إيرز في عدة حالات، اعتبارا من اليوم الأحد. 
ويشمل ذلك السماح بخروج 50 تاجراً من حملة بطاقة "BMC" يوميًا، والسماح بالسفر إلى الخارج عبر معبر الكرامة، ومنح تصاريح زيارة لحضور أفراح قرابة درجة أولى فقط. 

#واللا العبري #العدوان على غزة #تجار غزة #فلسطين #قطاغ غزة

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