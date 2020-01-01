"إسرائيل" تسجل 2,435 اصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، تسجيل 2,435 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 111,052 اختبارًا يوم الجمعة، وكانت نسبة الفحوصات الايجابية بينها 2.49% وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 873,827 إصابة.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الإعلام أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 18,273، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الكلي يبلغ 6,473 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن من بين الاصابات توجد 201 إصابة تعد خطيرة منها 37 إصابة حرجة، بينما يوجد 31 مريضًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.