  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية: حماس تكثف جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة

الأحد 01 أغسطس 2021 12:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: حماس تكثف جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة



القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، مساء السبت، أن حركة "حماس" كثفت في الآونة الأخيرة جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة ضد إسرائيليين، بتوجيه من قطاع غزة، على حد زعمها.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن من أبرز الناشطين في جهود التجنيد عبد الله عرار، وهو أحد محرري "صفقة شاليط"، الذي كان خلال الأشهر الستة الماضية على تواصل مع عشرات الفلسطينيين من الضفة الغربية في محاولة لتجنيدهم لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين "تحت مسمى حماس".

وكان عرار متهم سابقا في اختطاف وقتل الإسرائيلي ساسون نوريئيل عام 2005 حيث تم إبعاده إلى قطاع غزة في إطار صفقة شاليط.

وادعت القناة أنه في محاولاته لتجنيد فلسطينيين، عمل عرار على مدار الساعة طوال الأشهر الستة الماضية من خلال الاتصال أو عبر الهاتف أو عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية مع حوالي 60 فلسطينيًا، وأوضحت أنه توجه إلى ما يقرب من مائة فلسطيني في محاولة لتجنيدهم في العامين الماضيين، إلا أنه في الأشهر الأخيرة زاد من وتيرة عمله حتى تمكن في بعض الحالات من تجنيد بعض الفلسطينيين إلى صفوف حماس.


ومؤخرًا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليخمسة فلسطينيين زعمت أنه جندهم عبد الله عرار، ثلاثة منهم من مدينة جنين واثنان آخران من نابلس وبيت لحم في الضفة الغربية. بحسب القناة.

ونقلت "كان" عن مصادر وصفتها بالـ"مطلعة" أنه في بعض الحالات "كان عرار يقوم بتجنيد ناشطين جدد دون إعطائهم نقود"، وأضافت المصادر "على الرغم من أنه كان قد وعد المجندين بالمال إلى أنه لم يدفع لهم، مما دفعهم إلى قطع العلاقات معه".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "أن عرار يعمل على توجيه المجندين حول كيفية تنفيذ الهجمات ضد الإسرائيليين، ويرسل لهم توضيحات عبر الهاتف حول كيفية صنع عبوات ناسفة ومكان شراء المعدات اللازمة لصنعها.

#حماس #الضفة الغربية #عبد الله أبو عرار #صفقة شاليط

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود سيناء لهذا السبب…

وفد من القطاع الخاص الفلسطيني يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات..

إصابة د. صبري صيدم عضو مركزية فتح بحادث سير في الخليل (صور وفيديو)

السيسي يستجيب لمناشدة أب فلسطيني من غزة لعلاج طفلته من مرض خطير

انخفاض حاد في سعر الدولار

التعليم توضح تفاصيل العام الدراسي المقبل ومدى توفر الكتب الدراسية

الأخبار الرئيسية

اتصالات امريكية اسرائيلية بريطانية حول حادث الهجوم على السفينة في بحر عمان

معبر

تقرير: تخفيف إسرائيل القيود المفروضة على قطاع غزة ينزع فتيل مواجهة كانت محتملة

معاريف: إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم.. وصواريخ حزب الله ستجبر تل ابيب اتخاذ قرارات هامة

قناة 12 تكشف: تل أبيب أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان

هل ستتمكن "سيلين طفلة الركام" من جمع مليون دولار لأطفال غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية