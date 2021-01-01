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عدة منشأت ايرانية هدفا لهجوم انتقامي اسرائيلي

اتصالات امريكية اسرائيلية بريطانية حول حادث الهجوم على السفينة في بحر عمان

السبت 31 يوليو 2021 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصالات امريكية اسرائيلية بريطانية حول حادث الهجوم على السفينة في بحر عمان



القدس المحتلة / سما /

يجري مسؤولون اسرائيليون اتصالات، مع نظرائهم في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حول حادث الهجوم على السفينة المملوكة لشركة اسرائيلية في بحر سلطانة عمان.

وأفادت هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، بان الاسرائيليين ينقلون الى نظرائهم موادا استخباراتية تبرهن ضلوع ايران في الهجوم علما بان السلطات البريطانية والامريكية تواصل التحقيق في الحادث .

واكد المسؤولون الاسرائيليون ان استهداف السفينة لم يكن موجها الى اسرائيل فحسب بل انه يشكل خطرا على الملاحة البحرية الدولية باسرها

ووفق هيئة البث الاسرائيلية، قد اجرى كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيت ووزير الجيش غانتس ورئيس الاركان الجنرال جوخافي جلسات استشارية خلال نهاية الاسبوع لتقييم الوضع .

وافيد ان هناك عدة منشأت تابعة لايران في المنطقة قد تكون هدفا لهجوم انتقامي اسرائيلي .

وتتوجه السفينة التي قد تعرضت للهجوم في هذه الساعة الى مرفأ في البحرين برفقة حاملة طائرات امريكية حيث سيستمر التحقيق الذي يقوم به خبراء امريكيون.

ويشار الى ان هذا هو خامس اعتداء ايراني على سفن تابعة لشركات اسرائيلية والاول الذي يوقع خسائر بشرية .

ويرجح خبراء اسرائيليون ان يكون الاعتداء قد نفذ بواسطة طائرة مسيرة تحمل موادا متفجرة .

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