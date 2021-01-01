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الصحة العالمية تحذر من سلالات جديدة لكورونا "أكثر فتكاً "

السبت 31 يوليو 2021 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تحذر من سلالات جديدة لكورونا "أكثر فتكاً "



وكالات/سما/

 قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن نسخة “دلتا” من فيروس “سارس كوف 2” المسبب لفيروس كورونا “كوفيد-19″، هي تحذير للعالم من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ.

اكتشف المتغير شديد العدوى لأول مرة في الهند، وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه ظهر الآن في 132 منطقة، وهو مسؤول جزئيا عن زيادة بنسبة 80% في وفيات فيروس كورونا في أفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقال مايكل رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي “دلتا هي تحذير من أن الفيروس يتطور، ولكنه أيضا دعوة للعمل نحتاج إلى التحرك الآن قبل ظهور متغيرات أكثر خطورة”.

فيما قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “ظهرت حتى الآن أربعة أنواع مثيرة للقلق – وسيظل هناك المزيد طالما استمر الفيروس في الانتشار”.

وأضاف: “نفس الإجراءات التي طبقناها من قبل ستوقف هذا الفيروس، لا سيما التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة ونظافة اليدين وتجنب البقاء فترة طويلة داخل الأماكن المزدحمة سيئة التهوية”.

وتابع بالقول: “لقد أصبح الفيروس أكثر فاعلية، وأصبح أسرع، ولا تزال خطة اللعب كما هي، لكننا بحاجة إلى تنفيذ خطة لعبتنا وتنفيذها بشكل أكثر كفاءة وفعالية بكثير مما فعلناه من قبل”.

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