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هنية يهاتف وجهاء عائلة الجعبري والعويوي في الخليل

السبت 31 يوليو 2021 06:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف وجهاء عائلة الجعبري والعويوي في الخليل



الدوحة/سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الجمعة، وجهاء عائلتي الجعبري والعويوي بالخليل، في ظل الأحداث المؤسفة التي تشهدها المدينة خلال الأيام الماضية.

ودعا هنية العائلتين إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية المعهودة عنهم من أجل العودة للهدوء والوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات والإشكالات، مشيدًا بالعائليتين وشهدائهما وتاريخهما النضالي.

وطالب هنية العائلتين بإتخاذ قرار شجاع ومسؤول، وتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال في ضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني

وأكد هنية خلال اتصالاته مع العائلات على أن التماسك الاجتماعي من أهم ضرورات وحدة شعبنا الفلسطيني في مواجهة التحديات الكبيرة التي تمر فيها قضيتنا الفلسطينية.

وذكر هنية في اتصالاته مع العائلات بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي اللعب على وتر الخلافات الاجتماعية بين العائلات الفلسطينية، مشيدا بوعي العائلات الفلسطينية ودورها في الشغل مخططات العدو.

واستقبلت العائلتان اتصال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بكل أخوية وروح وطنية عالية مؤكدة على تعاملها الجاد مع اتصالات هنية والاستجابة السريعة لدعوته النبيلة.

#اسماعيل هنية #حماس #الخليل #عائلة الجعبري #عائلة العويوي #الاحتلال الفلسطيني

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