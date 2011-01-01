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تعرف على توقيت المباراة المنتظرة غدا بين مصر والبرازيل.. وتاريخ مواجهات المنتخبين

السبت 31 يوليو 2021 03:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على توقيت المباراة المنتظرة غدا بين مصر والبرازيل.. وتاريخ مواجهات المنتخبين



وكالات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدا السبت نحو ملعب مدينة سايتاما اليابانية الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين المنتخبين المصري والبرازيلي في ربع نهائي مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو.

وستنطلق المباراة بين منتخب "الفراعنة" ومنتخب "راقصي السامبا" غدا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 13:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الثمانية بعد فوزه الثمين على نظيره الأسترالي أمس الأول بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، ليضرب موعدت ناريا مع المنتخب البرازيلي (حامل اللقب) متصدر المجموعة الرابعة.


- تاريخ مواجهات المنتخبين:

ولعبت مصر ضد البرازيل على صعيد المنتخبات 10 مباريات ودية ورسمية، فحققت فوزا وحيدا وتعادلت مرتين وخسرت في 7 مواجهات.

ويبحث "الفراعنة" غدا عن إنجاز غير مسبوق أمام البرازيل يتمثل في تحقيق الفوز الرسمي الأول على منتخب "السيليساو"، إضافة إلى بلوغ الدور نصف النهائي للأولمبياد للمرة الثالثة بعد دورتي أمستردام 1928، وطوكيو 1964.

- على صعيد المنتخب المصري الأول واجه نظيره البرازيلي في 6 مباريات خسرها جميعا، منها 5 مباريات ودية ومباراة رسمية وحيدة.

وشهد عام 1960 ثلاث مباريات ودية بين المنتخبين، حسمتها البرازيل لمصلحتها 5-0 و 3-1 و3-0.

وفي عام 1963 فازت البرازيل وديا بهدف دون رد.

وفي عام 2009 كانت المواجهة الرسمية الوحيدة بينهما في كأس القارات وفازت البرازيل 4-3.

وكانت آخر مواجهة ودية بين المنتخبين عام 2011، وخسرها "الفراعنة" بهدفين نظيفين.

- على صعيد المنتخب الأولمبي تواجها مرتين رسميا، كما تقابلا وديا في مباراة واحدة.

والتقى المنتخبان في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 1964" في دور المجموعات وتعادلا 1-1، ثم جمعت أولمبياد لندن 2012 بينهما مجددا، وفازت البرازيل 3-2.

وكان المنتخب الأولمبي المصري قد حقق الفوز وديا 2-1 على نظيره البرازيلي، ضمن تحضيرات المنتخبين لأولمبياد طوكيو 2020، في القاهرة.

- على صعيد منتخب الشباب تواجها مرة وحيدة في كأس العالم للشباب بكولومبيا عام 2011 بدور المجموعات وتعادلا بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات

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