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من "تيك توك" إلى "غينيس".. أمريكية تسجل أكبر فم لأنثى في العالم (فيديو)

السبت 31 يوليو 2021 03:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من "تيك توك" إلى "غينيس".. أمريكية تسجل أكبر فم لأنثى في العالم (فيديو)



وكالات

اشتهرت مستخدمة أمريكية لتطبيق "تيك توك" من ولاية كونيتيكت على نطاق واسع، بعد مشاركتها مقاطع فيديو لفاهها الواسع الذي بلغ حجمه 2.56 بوصة.

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قادت مقاطع الفيديو صاحبتها إلى تحطيم الرقم القياسي، ودخول موسوعة "غينيس" لأكبر فاه لأنثى في العالم.

وحولت سامانثا رامسديل غرائبها إلى ظاهرة عبر "تيك توك" بحساب يضم الآن 1.7 مليون متابع.

وأصبحت العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها متداولة بشكل واسع بين عشية وضحاها، ومنذ ذلك الحين، قامت بتسجيل فيديوهات ثنائية مع إسحاق جونسون الذي حصل على لقب صاحب أكبر فم بالعالم للرجال بحجم 4 بوصات (نحو 10 سنتمترات).

وقالت سامانثا لموسوعة "غينيس" إنها تشعر الآن بالارتياح بينما يتم الاحتفال بخاصية سببت لها القلق طوال حياتها.

وأضافت: "أن أكون قادرة على تسجيل رقم قياسي بعمر 31 سنة لميزة لم أكن أحبها في نفسي يعتبر أمرا رائعا".

وتابعت: "نصيحتي لأي شخص له جزء كبير بجسمه أو شيء فريد حقا ويريد الدخول إلى موسوعة "غينيس' للأرقام القياسية، أن يحاول جاهدا تحقيق ذلك".

#تيك توك #غينيس #أكبر فم في العالم

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