تسهيلات اسرائيلية جديدة لقطاع غزة ابتداء من الأحد المقبل

غزة/سما/

أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية مساء الجمعة عن تسهيلات جديدة مقدمة لسكان قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي للسفر عبر معبر بيت حانون - ايرز، حيث سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق في تصريح صحفي أن الاحتلال الإسرائيلي سيسمح بخروج 50 من كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات bmc يومياً عبر معبر إيرز شمال قطاع غزة ابتداء من الأحد.

وأوضح الزق ، إنه يشترط في حملة بطاقة bmc أن يكونوا تلقوا لقاح فيروس كورونا، أو متعافي وأجرى فحصاً خلال 72 ساعة.

وأضاف الزق أن القرار الإسرائيلي يأتي ضمن تسهيلات جديدة لقطاع غزة ستنفذ من يوم الأحد 1/ 8/ 2021.

وأشار الزق إلى أن الاحتلال سمح أيضاً بالسفر إلى الخارج عبر معبر اللنبي، ووافق على السماح بتقديم تصاريح زيارة لحضور أفراح قرابة أولى فقط لمن اخذ تطعيم، او تعافى او عمل فحص خلال ال ٧٢ ساعات الأخيرة.

ولفت الزق إلى أن عدد حملة بطاقات bmc في قطاع غزة يصلون لـ 500 تاجر ورجل أعمال معرباً عن أمله بأن تشهد المرحلة القادمة انفراجه على المعابر وأن تعود كما كانت تعمل قبل العدوان.

وأشار إلى أن الاحتلال سيسمح خلال التسهيلات الجديدة بإدخال الأصناف الخاصة بالمشاريع الدولية والتي تشمل الغذاء والدواء والصحة وماله علاقة بصيد الأسماك والأجهزة الكهربائية والأسمدة الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم .

ولفت رئيس الشؤون المدنية إلى أن هناك موافقة على تصدير الخردة وجلود الأبقار من قطاع غزة للخارج.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي شدد من قيوده على معابر قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي عقبها منع إدخال المواد الخام ووقف حركة التصدير وكافة أشكال تنقل الافراد عبر معبر إيرز عدا حالات الإسعاف ومرضى السرطان، وعمد مؤخراً على تقديم تسهيلات تدريجية.