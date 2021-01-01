مصدر فلسطيني يرد على أنباء تدهور صحة الرئيس عباس وإعلام اسرائيلي يعلق

رام الله/سما/

نفى مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، صحة المزاعم التي تحدثت عنها تقارير إعلامية إسرائيلية عن تدهور صحة الرئيس.

وقال المصدر لموقع "عمون" إن عباس يمارس عمله من مكتبه في رام الله وهو بصحة جيدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن صحة الرئيس عباس تدهورت، وأن فريقا طبيا إسرائيليا وصل إلى رام الله للإشراف على علاجه.

وقال الصحفي "غال بيرغر" من قناة "كان" العبرية اليوم الجمعة، أن مصدر كبير في للسلطة الفلسطينية أبلغه أن أبو مازن حي ومتواجد في منزله، تحدثنا عند الظهر، وهو بصحة وحالة جيدة".

من جانبه قال الصحفي "اليؤور ليفي" من موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت "أن الشائعات حول الوضع الصحي الخطير أو حول وفاة أبو مازن "غير صحيحة"، إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وفي وقت سابق اليوم، قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن العمل جار على قدم وساق في مجال التحضير لزيارة عباس إلى روسيا في سبتمبر المقبل.