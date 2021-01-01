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وفاة شخص وإصابة 7 جراء حادث طرق في النقب

الجمعة 30 يوليو 2021 03:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شخص وإصابة 7 جراء حادث طرق في النقب



النقب/سما/

توفي شخص وأصيب سبعة آخرون بجراح، مساء يوم، الخميس، جراء حادث طرق في شارع 90 بين أربع سيارات في وسط النقب، جنوبي البلاد.

وبحسب مصادر طبية، يبلغ الضحية من العمر 25 عامًا، وأصيب رجل (60 عامًا) بجراح خطيرة، بينما أصيب 6 أخرون بجراح متوسطة.

وأضافت المصادر أن خمسة من بين الجرحى أطفال.

ويشهد شارع 90 حوادث طرق خطيرة بصورة شبه دائمة، آخرها يوم الجمعة الماضي حين لقي رجل من كفر كنا مصرعه جراء حادث طرق في الشارع ذاته، لكن قرب إيلات.

والرجل هو موسى دهامشة، ويبلغ من العمر 51 عاما، ولقي مصرعه وهو في طريق عودته من عطلة العيد.

ووقع حادث الطرق بيت سيارتين، في إحداهما كان رجل وزوجته وأصيبا بجراح طفيفة، بينما قلّت السيارة الثانية أربعة أشخاص، منهم الرجل الذي أعلن عن وفاته بينما أصيب أفراد أسرته بجراح طفيفة.

#حادث سير #النقب

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