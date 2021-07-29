  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

لم تكتشف إلا بعد أسابيع.. ألمانية تربح 33 مليون يورو في اليانصيب

الجمعة 30 يوليو 2021 02:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لم تكتشف إلا بعد أسابيع.. ألمانية تربح 33 مليون يورو في اليانصيب



وكالات

أكد مسؤولو اليانصيب في ألمانيا أن امرأة حملت تذكرة فائزة في حقيبتها لأسابيع دون أن تدرك أنها ربحت نحو 33 مليون يورو.

لم تكتشف إلا بعد أسابيع.. ألمانية تربح 33 مليون يورو في اليانصيبأم لـ4 أطفال تفوز بمليون دولار في يانصيب لقاح كورونا في كولورادو الأمريكية
وأشار موقع "لوتو بايرن" المسؤول عن أخبار السحب أن "المرأة البالغة من العمر 45 عاما كانت الفائزة الوحيدة في السحب يوم الـ9 من يونيو الماضي، بعد أن خمنت بشكل صحيح 7 حقول في بطاقة يانصيب".

ونقل الموقع عن السيدة التي لم يذكر اسمها قولها: "ما زلت أشعر بالدوار من فكرة أنني حملت بلا مبالاة 33 مليون يورو في حقيبتي لعدة أسابيع".

وأضاف الموقع: "اختارت السيدة أرقاما عشوائية على بطاقة اليانصيب التي تبلغ قيمتها 1.20 يورو، ولم تكن تخطط للعب مرة أخرى".

وقالت السيدة الألمانية: "الفوز كان أكثر من كاف لي ولزوجي وابنتي".

وتابعت: "أخطط لاستخدام الأرباح المفاجئة لأعيش حياة صحية والقيام بالمزيد من أجل البيئة".

#المانيا #الياناصيب

الأكثر قراءة اليوم

مقترح جديد لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل..مصادر: الفصائل تمهل الاحتلال حتى نهاية الأسبوع وإلا..؟!

صورة: السلطة الفلسطينيّة تصدر قرارا يمنع الموظّفين من التعبير عن آرائهم والحكومة ترد

بينت من مستوطنات الغلاف: "أنا مع المساعدات المالية لغزة وضرب اهداف داخل القطاع

هل تعرض رئيس وزراء تونس للضرب داخل القصر الرئاسي ليلة اقالته؟

جيروزاليم بوست: اجتماعات ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني محادثات سلام

مركز أبحاث الأمن القومي : حزب الله سيقصف إسرائيل بأكثر من ألف صاروخ يوميًا واحتلال مستوطنات بالشمال

فيديو: تعرف على "الزناد الذكي" الذي يدير به الجيش الإسرئيلي حروبه

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يعلن عن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

السيدة الإسرائيلية التي تبرعت بكليتها

إعلام اسرائيلي: فلسطيني من غزة يتبرع بكليته لإسرائيلية مقابل تبرع أخرى بكليتها لطفله

الجعبري

عائلة الجعبري تكشف تفاصيل مقتل ابنها باسل: قتل بخمس رصاصات من نقطة صفر ولم نهربه للخارج

6

استشهاد شاب (20 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر

الزناد

فيديو: تعرف على "الزناد الذكي" الذي يدير به الجيش الإسرئيلي حروبه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية