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الاعلام الحكومي بغزة يكشف تطورات جديدة حول المنحة القطرية والإعمار

الأربعاء 28 يوليو 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام الحكومي بغزة يكشف تطورات جديدة حول المنحة القطرية والإعمار



غزة / سما /

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، في لقاء تفاعلي خاص بـ"منصة الميدان"، مساء اليوم أنه من المتوقع أن يزور وفد حكومي مصر خلال الأيام القادمة، للشروع في عملية إعادة الإعمار بعد إزالة الركام.

وأشار معروف خلال حديثه إلى وجود اتفاق حول إدخال المنحة القطرية وأن هناك اتفاق يحقق المطلب وهو ضمان استمرارية دخولها بالشكل الذي يضمن استفادة الشرائح المستفيدة منهم وفق الآلية السابقة".

وأضاف:"هناك مؤشرات للوصول لملامح اتفاق بين اللجنة القطرية والجهات الأخرى، وخلال الفترة القريبة القادمة سنكون أمام إعلان تفاصيل الاتفاق من الإخوة في اللجنة القطرية".

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