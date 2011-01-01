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مدافع البايرن يقترب من "الليغا"

الأربعاء 28 يوليو 2021 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدافع البايرن يقترب من "الليغا"



وكالات / سما /

لم يحسم المدافع الألماني جيروم بواتينغ مستقبله حتى الآن، وذلك منذ رحيله عن نادي بايرن ميونيخ بمجرد انتهاء تعاقده هذا الصيف.

وبدأ بواتينغ اللعب مع بايرن ميونيخ في 2011، وانتهى عقده بختام شهر يونيو الماضي ولم يتم تمديده.

ورغم ارتباطه في الأشهر الماضية بعدة أندية أوروبية كبرى، إلا أن صاحب الـ"32 عاما", لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية, أن مدافع البايرن السابق دخل في محادثات مع نادي إشبيلية الإسباني، تمهيدا لانضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحال نجح النادي "الأندلسي" في الحصول على توقيع بطل العالم في 2014، فإن هذه الخطوة ستضمن للاعب مواصلة ظهوره في دوري أبطال أوروبا.

وسبق للمدافع الألماني المخضرم التتويج باللقب الأوروبي مرتين بقميص الفريق البافاري عامي 2013 و2020.

#بواتينغ #بايرن ميونخ #الليغا #إشبيلية

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