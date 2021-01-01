بعد محادثة ابو مازن وغانتس .. اسرائيل تتخذ عدة قرارات لتعزيز العلاقة مع السلطة وهي كالتالي ..

القدس المحتلة / سما /

قررت اسرائيل زيادة عدد العمال الفلسطينيين وإصدار تصاريح لحوالي 15 الف عامل وذلك عقب المحادثة التي أجراها وزير الجيش بيني غانتس في الأسبوع الماضي مع الرئيس أبو مازن.

واضافت المواقع العبرية أن ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية غسان عليان أبلغ مسؤولين في السلطة الفلسطينية اليوم بالقرار الإسرائيلي والذي يتضمن ،زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بـ 15 ألف عامل في قطاع البناء في إسرائيل. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع القادم بالتنسيق بين كافة الوزارات الإسرائيلية.

بالاضافة الى ذلك، أعلن 'المنسق" الإسرائيلي وفقا للقناة السابعة عن الموافقة على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في إسرائيل بـ 1000 عامل إضافي بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وكذلك سيتم استكمال الاستعدادات للتأكد من أن معابر الضفة الغربية جاهزة لزيادة حركة تنقل العمال الفلسطينيين من وإلى إسرائيل حسب تصريح عليان.

و أشار عليان إلى أنه استمرارًا للمحادثة التي أجراها غانتس مع أبو مازن يُتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة.​​​