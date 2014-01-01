صحيفة عبرية تكشف عن (8) أسباب تستبعد عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

​ كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن 8 أسباب تنذر بعدم استئناف محادثات سلام فلسطينية إسرائيلية.

وقالت الصحيفة العبرية أنّ الملك الأردني عبد الله الثاني طالب بإعادة محادثات السلام إلى الطاولة، بعد أن اجتمع هذا الشهر بشكل منفصل مع جميع الأطراف المركزية التي يمكن أن تشارك في مثل هذه المفاوضات، كرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكدت، أنّ غانتس وزير الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن العام عمر بارليف والرئيس إسحاق هرتسوغ جميعهم اتصلوا بالرئيس عباس وهنأوه بعيد الأضحى، فيما تحدث عباس مع الرئيس الإسرائيلي الأسبق "رؤوفين ريفلين" قبل أن يترك منصبه، ومع هرتسوغ في وقت سابق هذا الشهر.

وأوضحت، أنّ بينيت تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، فيما زار وزير الخارجية يائير لبيد الأردن ووضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل صفقة مياه رئيسية، وسافر إلى الإماراتأيضاَ ، وهو أول وزير خارجية إسرائيلي يقوم بذلك وافتتح أول سفارة على الإطلاق هناك/ افتتحت الإمارات أول سفارة لها في تل أبيب.

وشددت، أنّ هذا كله حدث في الأسابيع الستة الماضية ، منذ أن أدت الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت ولبيد اليمين الدستورية.

وذكرت، أنّه بالتزامن مع موجة حسن النية لعودة المفاوضات، إلّا أنّ رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب شجع الرياضيين الأولمبيين في طوكيو على مقاطعة الأحداث مع الإسرائيليين، فيما لا تزال السلطة ترفع دعاوى جرائم حرب ضد إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

إليكم أسباب عدم عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى طاولة الحوار:

1. لا وقف لإطلاق النار في غزة:

إن التهديد بتجدد القتال في غزة وتوترات القدس يعني أن أي جهود سلام يمكن أن تخرج عن مسارها على الفور، حيثُ تعثرت الجهود من أجل وقف دائم لإطلاق النار في أعقاب حرب غزة التي استمرت 11 يومًا في مايو، ولم تنجح حتى محاولات التفاهم لضمان الهدوء على الحدود الجنوبية.

ولم تتم استعادة منطقة الصيد في غزة بالكامل إلى الحد البحري البالغ 15 بحريا قبل الحرب، بعد إطلاق الأحد فلسطينيون بالونات حارقة على البلدات الإسرائلية المحاذية لغزة، حيثُ تم تقليص منطقة الصيد في غزة من 12 ميلا بحريا إلى ستة ، وضربت إسرائيل أهدافا لحماس في غارة جوية. انسوا السلام ، لا تزال إسرائيل على وشك الحرب.

2. الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعتقدان أن الوقت مناسب لمحادثات السلام

تعتقد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن الوقت غير مناسب لمتابعة خطة سلام لحل الدولتين بنشاط ولم تطرحا خطة لتحقيق هذا الهدف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن واضحًا في هذا الشأن وتحدثت إدارته بدلاً من الحفاظ على خيار السلام.

وبسبب انقسام الحكومة الإسرائيلية حول هذا الموضوع ، حيث أيد وزير الخارجية يائير لبيد حل الدولتين في نهاية المطاف للصراع. لقد تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت في الماضي ضد إقامة دولة فلسطينية.

3. لا يوجد وسيط سلام متفق عليه

لا تريد السلطة الفلسطينية أن تواصل الولايات المتحدة دورها التقليدي كوسيط لمحادثات السلام مع إسرائيل ، على الرغم من أنها أعادت العلاقات مع إدارة بايدن التي قطعت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

4. لا توجد قيادة مستقرة من كلا الجانبين

شكّل غياب القيادة القوية على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إحدى العقبات الرئيسية أمام أي عملية سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ويعني تدهور صحة عباس وتقدمه في سن 85 أن الكثيرين يعتبرون أن وقته في المنصب سينتهي في المستقبل القريب. ألغت السلطة انتخابات قيادتها النيابية المقرر إجراؤها في الربيع والصيف ولم تعيد جدولتها ، لذا لا توجد عملية لاستبدال عباس.

وأدت حكومة بينيت اليمين في أوائل الشهر الماضي ، وبالنظر إلى الانقسامات السياسية العميقة بين اليمين واليسار، حيثُ توقع النقاد أنه من غير المرجح أن تستمر. يأتي أكبر اختبار للقدرة على التحمل قريبًا ، في نوفمبر عندما يتعين عليها تمرير ميزانية. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى انهيار الحكومة تلقائيًا.

5. العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية مجمدة في الأعلى

ربما تم تجميد المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الرسمية منذ عام 2014 ، ولكن من مستوى الشارع إلى المستوى الرسمي ، يتم الاتصال بشكل يومي ، ولا سيما في المجال الأمني.

لكن العلاقات قطعت تمامًا في القمة وهذا لم يتغير مع هذه الحكومة الجديدة. لم يتحدث بينيت ولا لبيد مع نظرائهما الفلسطينيين ، ولا حتى لتبادل رغبات العيد.

6. كانت اتفاقيات أبراهام قيد اللعب

جزء من هذا النشاط هو نتيجة مباشرة لاتفاقات أبراهام بوساطة ترامب الذي قامت إسرائيل تحت عنوان تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.

7. موجة من المكالمات صدفة

إن الموجة المفاجئة من المكالمات والمحادثات هي صدفة أكثر من كونها دلالة وتنبع من تضافر الأحداث التي تمليها اللياقة الدبلوماسية أكثر من الإستراتيجية.

8. كل مكالمة هي فرصة

ومع ذلك ، يمكن أن يخلق الحجم الهائل للمكالمات أيضًا فرصة لاتصالات جديدة. يمكن لكل محادثة أن تمهد الطريق لتعميق العلاقات أو فكها ، وبالتالي تقديم فرص جديدة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى عملية سلام.