  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ الخليل يقرر فرض منع التجول في المدينة

الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل يقرر فرض منع التجول في المدينة



الخليل / سما /

 أصدر محافظ محافظة الخليل بيانا مقتضبًا أعلن فيه منع التجول في المدينة بعد أحداث العنف التي شهدتها اليوم الثلاثاء على إثر مقتل الشاب باسل الجعبري برصاص مجهولين.

وجاء في بيان المحافظ أن على سكان المدينة الالتزام في بيوتهم حفاظا على أمنهم وسلامتهم وذلك بسبب الحالة الأمنية الراهنة. 

وحذر المحافظ من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. 

وأفادت مصادر محلية أن الأجهزة الأمنية بدأت تنادي عبر مكبرات الصوت بضرورة التزام البيوت تطبيقا لقرار المحافظ.

وشهدت مدينة الخليل اليوم اشتباكات مسلحة وحرق منازل ومركبات ومحال تجارية بعد مقتل الشاب الجعبري.

وأعلن المستشفى الأهلي في مدينة الخليل اليوم الثلاثاء، عن وفاة الشاب باسل الجعبري، بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين خلال قيادته لمركبته العمومية، في مفرق المدارس وسط الخليل.

ووفقا للمصادر المحلية، فإنه بعد مقتل الشاب الجعبري، اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة الخليل وحرق عدد من المحال التجارية.

#الخليل #محافظة الخليل #منع التجول #الاجهزة الامنية الفلسطينية #باسل الجعبري

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: حماس تعرض صفقة تبادل أسرى على مرحلتين تتضمن مروان البرغوثي

ما أسباب الموت المفاجئ لدى الشباب في قطاع غزة ؟

السعودية تصدر قرارا حاسما بشأن مباراة تهاني القحطاني ضد منافستها الإسرائيلية

محكمة إسرائيلية تغرم السلطة الفلسطينية مليون شيقل لهذا السبب..

مفاجأة.. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن بسبب “قدراته الإدراكية المحدودة”

"أشباح" .. وحدة إسرائيلية لاغتيال مقاتلي النخبة في حزب الله

شعث: الرئيس عباس أصدر مرسوماً بترشيحي لرئاسة "مؤسسة ياسر عرفات"

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تنشر نتائج التحقيق في قضية مقتل المواطن حسن أبو زايد

قصف

صحيفة عبرية: لماذا يتفاخر الجيش الإسرائيلي بقصفه موقعاً لحماس قرب مدرسة؟

اعلام اسرائيلي: لا يوجد أي اختراق فيما يتعلق بإدخال الاموال القطرية الى قطاع غزة

المقاومة نفذ صبرها... الجهاد الاسلامي: "ننتظر الأيام المقبلة لتنفيذ الوعود"!!

الجيش

معهد أمني يكشف التهديدات الرئيسية المُحدقة بإسرائيل: الاستعداد لنهاية عصر الرئيس محمود عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية