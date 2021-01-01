محافظ الخليل يقرر فرض منع التجول في المدينة

الخليل / سما /

أصدر محافظ محافظة الخليل بيانا مقتضبًا أعلن فيه منع التجول في المدينة بعد أحداث العنف التي شهدتها اليوم الثلاثاء على إثر مقتل الشاب باسل الجعبري برصاص مجهولين.

وجاء في بيان المحافظ أن على سكان المدينة الالتزام في بيوتهم حفاظا على أمنهم وسلامتهم وذلك بسبب الحالة الأمنية الراهنة.

وحذر المحافظ من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأفادت مصادر محلية أن الأجهزة الأمنية بدأت تنادي عبر مكبرات الصوت بضرورة التزام البيوت تطبيقا لقرار المحافظ.

وشهدت مدينة الخليل اليوم اشتباكات مسلحة وحرق منازل ومركبات ومحال تجارية بعد مقتل الشاب الجعبري.

وأعلن المستشفى الأهلي في مدينة الخليل اليوم الثلاثاء، عن وفاة الشاب باسل الجعبري، بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين خلال قيادته لمركبته العمومية، في مفرق المدارس وسط الخليل.

ووفقا للمصادر المحلية، فإنه بعد مقتل الشاب الجعبري، اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة الخليل وحرق عدد من المحال التجارية.