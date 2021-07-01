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حصيلة اليوم الرابع لميداليات أولمبياد "طوكيو 2020"..العرب يكتفون ب6 ميداليات

الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة اليوم الرابع لميداليات أولمبياد "طوكيو 2020"..العرب يكتفون ب6 ميداليات



طوكيو/سما/

شهد اليوم الرابع من المنافسات على ميداليات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، تتويج روسيا بست ميداليات.

وأحرز الرياضيون الروس، الذين يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، اليوم، 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة لترفع روسيا رصيدها من الميداليات في المركز الرابع على سلم الترتيب إلى 18 ميدالية ( 7 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات).

أحرزت روسيا ذهبية الجمباز لفرق السيدات.

حصيلة اليوم الرابع لميداليات أولمبياد

توج الروسي فلاديسلاف لارين بذهبية التايكواندو لوزن فوق الـ80 كغ.

حصيلة اليوم الرابع لميداليات أولمبياد

أحرز الروسي يفغيني ريلوف ذهبية سباق 100 متر سباحة على الظهر.

حصيلة اليوم الرابع لميداليات أولمبياد

ولم يصعد أي من الرياضيين العرب اليوم على منصات التتويج، ليتوقف رصيدهم عند 6 ميداليات.

رصيد العرب من ميداليات أولمبياد طوكيو حتى الآن:

- تونس: ذهبية وفضية

- الأردن: فضية

- مصر: برونزيتين

- الكويت: برونزية

وتتصدر اليابان الترتيب العام برصيد 18 ميدالية (10 ميداليات ذهبية، 3 فضية، 5 برونزية)، وفي المركز الثاني تأتي الولايات المتحدة برصيد 25 ميدالية (9 ذهبية و8 فضية و8 برونزية)، وتليهما الصين في المركز الثالث برصيد 21 ميدالية (9 ذهبية و5 فضية و7 برونزية).

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021:

حصيلة اليوم الرابع لميداليات أولمبياد
olympics.com
حصيلة اليوم الرابع لميداليات أولمبياد
olympics.com
حصيلة اليوم الرابع لميداليات أولمبياد
olympics.com
 
#ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 #اليابان #الولايات المتحدة الأمريكية #روسيا #العرب في اولومبياد طوكيو

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