سوريا..شاب مدمن على "الببجي" يسرق الملايين من جده

دمشق/سما/

أقدم شاب على سرقة مبالغ مالية من جده تقدر قيمتها بعشرات الملايين، في مدينة عربين بريف دمشق وكان أبرز دوافعه إلى ذلك الإدمان على لعبة "الببجي".

وزارة الداخلية السورية أوضحت أن شابا أقدم على سرقة جده، وبلغت المسروقات 17 ألف دولار أمريكي (تزيد قيمتها عن 50 مليون ليرة سورية)، إضافة إلى مصاغ ذهبي بنحو 15 مليون ليرة.

وقالت إن السارق (عمر. ش) وضع حبلا من سطح المنزل إلى شرفة الشقة التي سرقت، بهدف التمويه، إلا أنه كان محط شكوك الشرطة لأن السرقة تمت دون كسر أو خلع.

السارق اعترف أنه أودع جزءا من الأموال والمصاغ الذهبي، لدى صاحب محل في منطقة مساكن برزة بدمشق وقام الأخير بتصريف 4 آلاف دولار، إلى الليرة السورية، واعترف السارق أنه صرف أكثر من 6 آلاف دولار على شراء رصيد للعبة "الببجي" من محل ألعاب في منطقة البحصة بدمشق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم القبض على المتعاملين معه بتصريف الدولار وإخفاء المسروقات، واسترداد المصاغ الذهبي ومبلغ 3 آلاف و800 دولار أمريكي.