  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

سوريا..شاب مدمن على "الببجي" يسرق الملايين من جده

الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا..شاب مدمن على "الببجي" يسرق الملايين من جده



دمشق/سما/

أقدم شاب على سرقة مبالغ مالية من جده تقدر قيمتها بعشرات الملايين، في مدينة عربين بريف دمشق وكان أبرز دوافعه إلى ذلك الإدمان على لعبة "الببجي".

وزارة الداخلية السورية أوضحت أن شابا أقدم على سرقة جده، وبلغت المسروقات 17 ألف دولار أمريكي (تزيد قيمتها عن 50 مليون ليرة سورية)، إضافة إلى مصاغ ذهبي بنحو 15 مليون ليرة.

وقالت إن السارق (عمر. ش) وضع حبلا من سطح المنزل إلى شرفة الشقة التي سرقت، بهدف التمويه، إلا أنه كان محط شكوك الشرطة لأن السرقة تمت دون كسر أو خلع.

السارق اعترف أنه أودع جزءا من الأموال والمصاغ الذهبي، لدى صاحب محل في منطقة مساكن برزة بدمشق وقام الأخير بتصريف 4 آلاف دولار، إلى الليرة السورية، واعترف السارق أنه صرف أكثر من 6 آلاف دولار على شراء رصيد للعبة "الببجي" من محل ألعاب في منطقة البحصة بدمشق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم القبض على المتعاملين معه بتصريف الدولار وإخفاء المسروقات، واسترداد المصاغ الذهبي ومبلغ 3 آلاف و800 دولار أمريكي.

#سوريا #الببجي #لعبة الببجي #دمشق #سرقة #جرائم

الأكثر قراءة اليوم

مصر تستأنف اتصالاتها مع حماس و المقاومة تتخذ هذا القرار ..

شاهد: حفل زفاف لابنة أحد قيادات "حزب الله" يثير ضجة بتكاليفه الباهظة وشرب الكحول فيه

القناة 12 : مفاوضات البالونات الحارقة والقصف الإسرائيلي على غزة

الغنوشي يعتصم أمام مقر البرلمان المغلق و يدعو التونسيين للنزول إلى الشوارع

اسعار العملات مقابل الشيكل

وزير الجيش الاسرائيلي يهدد قطاع غزة.. "لن نقبل أي خرق أمني.. وسنرد بقوة"

فلسطين تهدد بالانسحاب من أولمبياد طوكيو

الأخبار الرئيسية

نبيل شعث

شعث: الرئيس عباس أصدر مرسوماً بترشيحي لرئاسة "مؤسسة ياسر عرفات"

بينيت

مستشارو نفتالي بينيت إلى واشنطن الأسبوع المقبل

اشتية

اشتية: وجدنا في ثورة يوليو الالتزام العربي تجاه فلسطين

الدعليس: مصر تقرر زيادة أعداد المسافرين تدريجيا يومياً عبر المعبر بمقدار 100 مسافر

نتنياهو

"إسرائيل دفينيس": السعودية أدركت أن القوة الإقليمية هي إيران وليست "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية