بالدقيقة (120+4) ..شاهد سيناريو خيالي لتسديدة صاروخية من قبل منتصف الملعب لتغير مجرى المباراة

وكالات

انتزع فريق ووترفورد يونايتد بطاقة التأهل إلى الدور الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، من ضيفه أثلون تاون، بركلات الترجيح، بعد تعادلاهما (4-4) في مباراة مثيرة.

فقد وضع اللاعب الإسكتلندي جورج فوريست فريق أثلون تاون، في المقدمة بتسجيله الهدف الرابع له (4-3) في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني.

ورد الإيرلندي الشاب غلين ماكولي بهدف التعادل الرابع للأصحاب الأرض في الدقيقة التالية، بتسديدة "عابرة للقارات" بعد أن حرك أحد زملاؤه الكرة له من منتصف الملعب عقب هدف الضيوف.



ولكن فرحة غلين ماكولي، البالغ من العمر 21 عاما، والناشئ في فريق ليفربول، لم تكتمل، فقد خسر فريقه بركلات الترجيح بنتيجة (2-4).