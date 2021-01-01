الجهاد توجه رسالة تهديد شديد اللهجة للاحتلال بشأن الاعمار وحصار غزة: كل الخيارات مفتوحة!

غزة /سما/

وجهت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، رسالة تهديد شديدة اللهجة الى اسرائيل.

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها طارق سلمي، ان فصائل المقاومة الفلسطينية ستبذل كل جهد لانهاء الحصار عن قطاع غزة، لافتا الى أن القصف الإسرائيلي محاولة فاشلة لترميم صورة الجيش المهزوم بعد معركة سيف القدس.

وأوضح سلمي أن الاحتلال يحاول فرض معادلة جديدة لن تنجح لأن المقاومة الفلسطينية بالمرصاد لجرائمه، مشددا على أن كل الخيارات مفتوحة امام المقاومة الفلسطينية لمنع الاحتلال من تمرير معادلاته التي تحاول تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد في ختام تصريحاته، أن المقاومة الفلسطينية بعد معركة سيف القدس فرضت معادلة جديدة على الاحتلال وبالتأكيد كلمة الحسم ستكون للمقاومة الفلسطينية والذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات هو الاحتلال الإسرائيلي