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المقاومة جاهزة للتعامل مع كل الخيارات..

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

الإثنين 26 يوليو 2021 12:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة



غزة/سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم الأحد على قصف الإحتلال الإسرائيلي أهدافا في جنوب وشمال قطاع غزة .

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس في بيان وصل وكالة سما": إن قصف العدو الصهيوني لقطاع غزة محاولة فاشلة لاستعراض قوته العاجزة، ولترميم صورة جيشه التي هزتها معركة سيف القدس.

وأضاف قاسم "هذا القصف لن يوقف مقاومتنا لاسترداد حقوق شعبنا بأرضه ومقدساته، وسنواصل نضالنا المشروع لانتزاع حقنا بالعيش بحرية وكرامة فوق ارضنا الفلسطينية.

 وأكد قاسم أن "المقاومة الباسلة جاهزة للتعامل مع كل الخيارات، ولن تسمح للاحتلال بفرض معادلاته.

وفي وقت سابق شنت طائرات الاحتلال الحربية مساء اليوم الأحد، عدة غارات على قطاع غزة.

و قالت القناة 13 العبرية أن سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة.

#حماس #المقاومة الفلسطينية #الاحتلال الاسرائيلي

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