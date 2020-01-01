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العاهل الاردني يكشف: لهذا السبب.. دول عربية تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل

الأحد 25 يوليو 2021 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الاردني يكشف: لهذا السبب.. دول عربية تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل



عمان /سما/

اعتبر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن هناك مجموعة دول عربية تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل بسبب مباعث القلق المتعلقة بـ"التصرفات الإيرانية" في المنطقة.

وقال الملك عبد الله الثاني، خلال مقابلة مع شبكة "CNN" جرت باللغة الإنجليزية ونشرت اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن يقوم مزيد من الدول العربية بالتطبيع مع إسرائيل، خاصة السعودية: "لا أعرف ما هي الدولة التي ستكون التالية، لكنني لاحظت توجها بين الدول العربية التي تهتم بمصالحها في مجال الأمن القومي".

وتابع: "أعتقد أنها تنظر في إمكانية إقامة علاقات مع إسرائيل في إطار مصالحها القانونية بسبب مباعث القلق المتعلقة بإيران والتحديات الإقليمية المتعددة".

وأشار العاهل الأردني مع ذلك إلى أن الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أظهرت أنه لا يمكن توسيع "اتفاقات إبراهيم" الخاصة بتطبيع العلاقات على حساب الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومناقشة مستقبلهم".

وأصبح الأردن عام 1994 ثاني دولة عربية أبرمت معاهدة سلام مع إسرائيل وذلك بعد أن قامت بذلك مصر في 1979.

ومنذ سبتمبر 2020 توصلت 4 دول عربية أخرى وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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