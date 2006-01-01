تردد قناة بي ان سبوت المفتوحة على النايل سات

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Bein Sports المفتوحة

في الأيام الماضية أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت أن إحدى قنواتها سوف تقوم بنقل مباريات الأولمبياد المقامة في طوكيو وتم الإختيار على بي ان سبورت المفتوحة، وحرصا منا على متابعينا الكرام سوف نقوم بتوضيحة من خلال السطور القادمة حتى تتمكنوا من استقبال اشاراتها على أجهزة استقبالكم “الرسيفير” فهو على النحو الأتي:-

تردد Bein Sports المفتوحة على القمر الصناعي

ونقدم لحضراتكم التردد الخاص بالقناة لكي تتابعون اهم المباريات الهامة والقوية بدون تشويش وتقطيع .

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12604-11054-11013.

الاستقطاب : أفقي – عمودي -عمودي.

معامل الترميز :27500.

معادل الخطأ : 2/3.