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تردد قناة بي ان سبوت المفتوحة على النايل سات

الأحد 25 يوليو 2021 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة بي ان سبوت المفتوحة على النايل سات



سما

Bein Sports المفتوحة

في الأيام الماضية أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت أن إحدى قنواتها سوف تقوم بنقل مباريات الأولمبياد المقامة في طوكيو وتم الإختيار على بي ان سبورت المفتوحة، وحرصا منا على متابعينا الكرام سوف نقوم بتوضيحة من خلال السطور القادمة  حتى تتمكنوا من استقبال اشاراتها على أجهزة استقبالكم “الرسيفير” فهو على النحو الأتي:-

تردد Bein Sports المفتوحة على القمر الصناعي 
ونقدم لحضراتكم التردد الخاص بالقناة لكي تتابعون اهم المباريات الهامة والقوية بدون تشويش وتقطيع .

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد : 12604-11054-11013.
الاستقطاب : أفقي – عمودي -عمودي.
معامل الترميز :27500.
معادل الخطأ : 2/3.

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