شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر التطورات الصحية للفنانة

القاهرة/سما/

كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، آخر تطورات الحالة الصحية لها، لافتا إلى أن حالتها "مستقرة".



وخلال تصريحات تلفزيونية، أشار وائل عبد العزيز، إلى أن "الأطباء أكدوا أن شقيقته الفنانة ستغادر المستشفى إلى منزلها خلال أسبوع أو 10 أيام".

وأكد وائل أن "حالة ياسمين أفضل، ولكنها ما زالت مريضة، وتحتاج لدعاء محبيها"، موضحا أن شقيقته "أجرت عمليتين جراحيتين، والموضوع مؤلم بعض الشيء، وأن زيارة شقيقته ممنوعة، لكنه يزورها باستمرار ويتناوب في المكوث معها"، نافيا ما تردد عن دخولها في غيبوبة.

كما لفت إلى أنه "لا يستطيع أن يتحدث حول هل هناك خطأ طبي أم لا، وأضاف: "مقدرش أقول، واللي يهمني أنها تطلع من المستشفى".

كما رد شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن ما أشيع حول خلافاته معها قائلا: "إحنا أخوة، ومفيش بينا أي خلافات، الموضوع كبر زيادة عن اللزوم، الخلافات راحت لحالها، وده وقت لازم أقف فيه جنب أختي ياسمين قوية وقادرة على تجاوز أزمتها الصحية والعودة بسلام لحياتها وعملها وجمهورها".