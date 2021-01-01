الوفد الهندسي المصري يصل غزة ظهر اليوم

غزة / سما /

​من المقرر أن يصل وفد هندسي مصري إلى قطاع غزّة، ظهر اليوم الأحد، عبر معبر رفح البري.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الوفد الهندسي المصري سيصل للقطاع اليوم الأحد لاستكمال أعمال البدء في إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال خلال عدوانه الأخير على القطاع في مايو المنصرم.

وتأتي زيارة الوفد الهندسي المصري للقطاع بعد زيارته الأولى في الرابع من يونيو، إذ وصل الوفد في حينه برفقة معداتٍ وآلياتٍ مصريّة بلغ عددها 51 آلية موزّعة ما بين "شاحنات وحفارات وكاسحات وناقلات، ورافعات"، وذلك بأمرٍ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.