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الكويت تقرر ترحيل الفنان الباكستاني فرحان العلي

الأحد 25 يوليو 2021 05:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تقرر ترحيل الفنان الباكستاني فرحان العلي



الكويت/سما/

قررت وزارة الداخلية الكويتية إبعاد الفنان الباكستاني فرحان العلي عن البلاد، وذلك بالرغم من صدور حكم محكمة التمييز القاضي بالامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حبسه.

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، السبت، عن مصدر أمني مطلع قوله إن قرار الإبعاد نافذ بالرغم من حكم محكمة التمييز الذي قضي بإلغاء حبسه لمدة سنتين.

وبين المصدر الأمني أن إدارة سجن الإبعاد ستحدد موعد ترحيله إلى موطنه خلال 48 ساعة.


ومنتصف سبتمبر 2020، قضت محكمة الجنايات بحبس العلي لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه 1000 دينار (3,322 دولاراً) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكان الفنان الذي اعتاد أن يظهر في أدوار "كومبارس" في مسرحيات ومسلسلات كويتية قد أسندت إليه النيابة العامة تهمة نشر فيديو خادش للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات).

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