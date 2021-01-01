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هل هناك محادثات بين دحلان وعباس ؟

السبت 24 يوليو 2021 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل هناك محادثات بين دحلان وعباس ؟



القدس المحتلة/سما/

نفى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، مساء يوم السبت، وجود اي محادثات بين التيار الذي يقوده القائد محمد دحلان والرئيس محمود عباس.

وقال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، في تصريح صحفي : "إنّ التيار يسعى دائمًا إلى إعادة الوحدة واللُحمة لحركة فتح من خلال تطبيق نظامها الداخلي والتخلي عن الاستفراد في اتخاذ القرارات بعيدًا عن الأطر التنظيمية الرسمية".

وأضاف دلياني: إنّ "التيار في مسعاه هذا لم يجد لدى رئيس السلطة محمود عباس النية أو الرغبة لتحقيق ذلك لغاية الآن".
 
وأكّد على أنّ يد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ستبقى ممدودة لجميع قواعد، وكوادر، وقيادات فتح الأبرياء من ممارسات السلطة بهدف تحقيق وحدة الحركة لإعادتها إلى مكانتها في قيادة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والكرامة.

#محمد دحلان #الرئيس عباس #التيار الاصلاحي لحركة فتح #ديمتري دلياني #السلطة الفلسطينية

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