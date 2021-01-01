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اليكِ "حواء" طرق بسيطة لتكوني أكثر "رومانسية" مع زوجك

السبت 24 يوليو 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليكِ "حواء" طرق بسيطة لتكوني أكثر "رومانسية" مع زوجك



وكالات / سما /

تسبب الضغط والمسؤوليات في الآونة الأخيرة في ابتعاد الزوجين نوعًا مع عن بعضهم واختفاء الرومانسية بينهما.

واقترح الخبراء بعض الطرق البسيطة التي يمكن تطبيقها حتى تكوني أكثر رومانسية مع شريكِ سواء كانت علاقتكما جديدة أو كنتما معًا منذ زمن طويل..  ومن ضمنها:

إرسال رسالة
قوموا بإرسال رسالة قصيرة مكونة من أحرف قليلة ولكنها معبرة لبعضكما البعض؛ وتعمل هذه الرسائل على الحفاظ على شرارة الحب بينكما حية.

 

قبلة الصباح
دائما امنحي شريكك قبلة صباح ومساءًا، حيث توفر اللمسات الجسدية السريعة الشعور بالعاطفة والرومانسية.

الاستماع بشغف لحديثه
من أهم الطرق التي يمكن أن تجعل شريكك سعيدًا بشكل كبير هو الاستماع إليه وفهمه.

سجلي لحظاتكما معا
قومي بتسجيل لحظاتكم السعيدة معًا بعد قضاء ليلة أو وقت ممتع، ودوني التفاصيل التي جعلتكِ سعيدة مع التاريخ.

أعدي مفاجأة صغيرة
لا تبذل قصارى جهدك لشراء هدية باهظة الثمن، ولكن خططي لمفاجأة صغيرة أو احصلي على شيء يذكركِ به إلى الأبد.

المجاملات أمر لا بد منه
امدحي شريكِ بانتظام حتى على المجهودات الصغيرة، ويمكن أن يفعل ذلك المعجزات في علاقتكما.

التنويع في الكلمات
لا تلتزمي بعبارة "أنا أحبك" فقط، ولكن كوني رومانسية واستخدمي الاستعارات والكلمات الجديدة أو حتى الكلمات الساخرة المرحة للتعبير عن حبك.

قوما بمغامرات معًا
يمكنكما تجربة طهي وجبة جديدة أو تجربة هواية مليئة بالتحديات معًا.

التوافق والتحدث عن الطموح
يمكنكما التخطيط لمستقبلكم والقيام بذلك معًا؛ ويجعلكما ذلك فيما بعد زوجين متوافقين.

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